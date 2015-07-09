Серед засуджених в Україні близько 4,6% ВІЛ-інфікованих

Кількість ВІЛ-інфікованих осіб у пенітенціарних закладах України становить 3988 осіб - це 4,6% від загальної чисельності засуджених та осіб, узятих під варту.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані були оприлюднені у ході конференції на тему: «Охорона здоров’я за гратами. ВІЛ/СНІД, туберкульоз та інші соціально небезпечні захворювання: виклики, можливості і розвиток», яка проходить у Києві 9-10 липня.

Учасники заходу наголошували, що пенітенціарні установи розглядаються в усьому світі як заклади підвищеного ризику поширення соціально небезпечних інфекцій, серед яких одне з провідних місць посідає ВІЛ-інфекція та туберкульоз.

Показник поширюваності ВІЛ-інфекції серед засуджених та осіб, узятих під варту, перевищує показник серед загального населення у 15 разів, а показник поширеності СНІДу – у 14 разів.

Голова Державної пенітенціарної служби України Володимир Палагнюк підкреслив, що ув’язнені є найбільш уразливою категорією населення щодо зараження соціально небезпечними інфекціями.

«Наші медики, а їх в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах понад 2 тисячі, працюють у надзвичайно важких умовах. Щоденно наражаються на ризик подвійних заражень, загрожує їм і фізична небезпека. Водночас нам необхідне медичне обладнання, якого пенітенціарна служба не отримувала вже 5 років. Є проблема несвоєчасного виявлення та профілактики хвороб. Несвоєчасно виявляємо і профілактуємо хвороби. Вкрай необхідно медобладнання для діагностики хвороб, які є наслідками туберкульозу та СНІДу», - сказав Палагнюк.