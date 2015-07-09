Ефірні олії допомагають при загоєнні інфікованих ран

Колонії бактерій можуть розвиватися на поверхні хронічних ран і медичних пристроїв, тим самим викликаючи серйозні проблеми зі здоров'ям і створюючи труднощі при лікуванні. Але тепер учені знайшли спосіб використання антимікробних сполук, отриманих з м'яти та кориці, у вигляді нанокапсул, які можуть допомогти впоратися з біоплівками, утворюваними хвороботворними бактеріями, і поліпшити загоєння хронічних ран. Вони зазначають, що такі нанокапсули з антибактеріальними сполуками можуть бути використані в якості місцевого антибактеріального і дезинфікуючого засобу. Результати дослідження опубліковані в журналі ACS Nano», пише Аптека.

Багато бактерій злипаються між собою таким чином, що утворюють біоплівки, і в результаті їх складно усунути звичайними антибіотиками. Лікарі іноді рекомендують вирізати тканини, уражені біоплівками бактерій. Цей підхід є дорогим і інвазивним, тому багато пацієнтів відмовляються від такого виду оперативного лікування. У свою чергу, ефірні олії та інші природні сполуки використовуються останнім часом у якості альтернативних речовин, які здатні допомогти позбавитися від біоплівок, утворених хвороботворними бактеріями, проте вченим було важко використовувати антибактеріальну активність ефірних олій для таких процедур. Тому було проведено нове дослідження з метою розробки способу доставки антибактеріальних компонентів ефірних олій м'яти та кориці безпосередньо на ранову поверхню з біоплівками хвороботворних бактерій.

У ході дослідження вчені помістили м'ятне мало і коричний альдегід в наночастки діоксиду кремнію, а потім використовували ці нанокапсули для боротьби з різними штамами бактерій, включаючи стійкі до антибіотиків штами. В результаті було виявлено, що лікування з нанокапсулами було ефективним у відношенні 4 штамів хвороботворних бактерій, у тому числі стійких до антибіотиків. Крім того, таке лікування також сприяло росту фібробластів, тобто покращувало загоєння хронічних ран.