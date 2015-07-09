У парламенті зареєстровано три законопроекти щодо реорганізації лікарень - Квіташвілі

Про це йдеться у повідомленні прес-служби МОЗ України, переданому УНІАН.

За словами міністра охорони здоров’я України Олександра Квіташвілі, прийняття даних законопроектів започаткує медичну реформу, оскільки ними передбачено повну зміну системи управління закладами охорони здоров’я, дасть можливість головним лікарям ефективно управляти фінансами для кращого задоволення потреб пацієнтів.

Так, законопроектом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров’я» (реєстраційний №2309а) передбачено встановити спрощений порядок реорганізації закладів охорони здоров’я – бюджетних установ у державні та комунальні підприємства, зокрема порядок переоформлення ліцензій.

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При цьому пропонується встановити, що кошти, не використані закладом охорони здоров’я (крім бюджетних установ) у поточному році, не вилучатимуться, і можуть використовуватись таким закладом на фінансування його діяльності (зокрема, на оновлення матеріально-технічної бази). Таке невикористання коштів не може бути підставою для зменшення фінансування у наступному бюджетному періоді.

Також законопроектом передбачено, що на перехідний період державні та комунальні заклади охорони здоров’я звільняються від відрахування частину прибутку до відповідних бюджетів.

«При цьому запропоновані норми не призведуть до втрат бюджету, адже заклади охорони здоров’я – бюджетні установи (що будуть в подальшому перетворені на державні та комунальні підприємства) на даний момент не здійснюють відрахування частини свого чистого прибутку (доходу) до державного бюджету та на користь відповідних територіальних громад, відповідно.

Окрім того, запропоновані положення мають на меті створити умови для надання закладам охорони здоров’я можливості придбати нове устаткування для надання медичних послуг, підвищення рівня заробітних плат, оновлення матеріально-технічної бази тощо», - сказано у пояснювальній записці до законопроекту.

Іншим законопроектом «Про внесення зміни до підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров’я» (реєстраційний №2310а) передбачено, що заклади охорони здоров’я, що реорганізуються з бюджетних установ у державні та комунальні підприємства, збережуть за собою статус неплатників податку на прибуток на перехідний період до 2020 року в рамках комплексної реформи закладів охорони здоров’я.

Ще одним проектом закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров’я» (реєстраційний № 2311а) передбачено, що фінансування державних та комунальних закладів охорони здоров’я та оплата їх послуг за договорами про медичне обслуговування населення визначаються захищеними видатками бюджету.

Крім того, пропонується доручити уряду під час підготовки проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» передбачити такий порядок розподілу медичної субвенції між місцевими бюджетами, який забезпечить надання відповідним місцевим бюджетам медичної субвенції у 2016 році в обсязі, не меншому ніж у 2015 році, та видатки на адміністративні витрати, пов’язані з реорганізацією державних та комунальних закладів охорони здоров’я в державні та комунальні підприємства.