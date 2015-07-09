Медичні установи Харківщини отримали від ООН гуманітарну допомогу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, сьогодні Фонд народонаселення ООН в Україні передав акушерсько-гінекологічні набори для тимчасово переміщених осіб, які проживають в Харківській області.

Гуманітарну допомогу отримали Харківська обласна клінічна лікарня, а також міські та районні медичні установи.

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За словами директора Департаменту охорони здоров'я Харківської ОДА Олександра Галацана, в області зареєстровано офіційно близько 180 тис. переселенців. Серед них - понад 70 тис. осіб уже отримали медичну допомогу різних видів, у тому числі 1,5 тис.чі жінок, які перебувають на акушерсько-гінекологічному обліку.

«Тому ми неодноразово просили і переконували міжнародні інституції в необхідності надання допомоги нашій області. Тепер і Харкову, і районам, і обласній клінічній лікарні, де перебуває регіональний перинатальний центр, передано 39 наборів для надання родопомічної допомоги на суму понад 800 тис. грн», - наголосив Галацан.

Завідуюча пологовим відділенням Харківського регіонального перинатального центру Ірина Борзенко зазначила, що з початку року тут прийняли пологи у 80 мешканок Донецької та Луганської областей, близько 20 - перебували на обстеженні та лікуванні.

«Ми приймаємо переселенців з тяжкою екстрагенітальною патологією, тому все, що є в наборах - інструментарій, шовний матеріал та медичні препарати, нам необхідно», - наголосила Борзенко.

Заступник представника Фонду народонаселення ООН в Україні Павло Замостьян запевнив, що організація планує надавати допомогу Харківщині і надалі.