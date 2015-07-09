Бійцям АТО збільшена допомога на протезування за кордоном

16:50, 09 липня 2015
Країна
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Кабінет міністрів України збільшив розмір грошової допомоги учасникам антитерористичної операції на протезування і ортезування однієї кінцівки за кордоном до 900 з 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (на даний час прожитковий мінімум в Україні становить 1176 грн - УНІАН).

Львовский протезный завод / mil.gov.ua

Як повідомила прес-служба Мінсоцполітики, відповідне рішення закріплене урядовою постановою №465 від 8 липня 2015 року.

Крім того, постановою передбачено збільшення терміну здійснення попередньої оплати протезування до трьох місяців з одного.

Уряд також встановив граничний розмір державної грошової допомоги на післягарантійний ремонт протезів у сумі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

За інформацією Мінсоцполітики, учасники бойових дій в Україні мають право на пільги при оплаті послуг житлово-комунального господарства, транспорту і зв'язку, на щорічну одноразову виплату грошової допомоги та першочергове забезпечення житлом, а також на ряд кредитних і медичних пільг.

Як повідомляв УНІАН, міністр соціальної політики Павло Розенко раніше заявляв, що уряд направить 300 млн грн на забезпечення житлом членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції.

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