Інструктори зі Швеції навчатимуть наших військових надавати медичну допомогу в бойових умовах

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Ігор Долгов.

Заступник міністра наголосив на важливості проведення підготовки інструкторами країн-членів НАТО українських військових за стандартами Альянсу.

Долгов розповів, що сьогодні провів зустріч з послом Королівства Швеція в Україні Андреасом фон Бекератом.

"Йдеться про те, що вже у вересні розпочнуться тренування. Шведські інструктори будуть готувати українських військовослужбовців з питань невідкладної медичної допомоги на полі бою. Це те, що також відповідає стандартам НАТО", - сказав Долгов.

Він додав, що уряд Швеції вирішив реалізувати зазначену програму у декілька етапів. Також планується передача українській стороні аптечок невідкладної допомоги для бійців.

Як повідомляв УНІАН, посол Швеції фон Бекерат раніше заявляв, що уряд його країни щороку виділяє 25 млн євро на підтримку реформ в Україні.