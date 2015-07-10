МОЗ планує спростити процедуру оформлення документації для закупівель ліків

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі назвав 2015 рік перехідним, коли буде використано принцип як національних державних закупівель, так і закупівель через міжнародні механізми.

«Міністерство планує застосовувати усі механізми, аби швидко та ефективно забезпечити людей необхідними ліками. Цього року буде запроваджено спрощення процедури оформлення документації, аби максимально пришвидшити процес закупівель», - зазначається в повідомленні.

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Планується також мінімізувати участь Держфінінспекції, що дозволить прискорити декларування цін. Протягом наступного тижня буде оприлюднено форму заявок для фармвиробників.

«Міністерство має на меті забезпечити прозорість процесу державних закупівель лікарських засобів. Ми плануємо упередити формальні підстави для відхилення пропозицій учасників. Також зменшимо кількість документів, які мають подавати учасники конкурсних торгів у півтора рази, і, як результат, очікуємо зменшення кількості скарг учасників. Натомість збільшиться кількість учасників процедур і буде забезпечено принцип обрання мінімальної ціни на конкурентному ринку», зазначив заступник міністра охорони здоров`я України Ігор Перегінець.

Серед запропонованих МОЗ змін: проведення щотижневих зборів із учасниками процедур закупівель з метою роз’яснення та розгляду будь-яких звернень для уникнення оскаржень; спрощення умов підготовки для участі у торгах шляхом встановлення можливості альтернативного підтвердження відповідності вимогам статей 16 та 17 Закону України “Про здійснення державних закупівель” за декларативним методом – надання від учасника заповненої анкети, а також видалення вимог щодо надання документів, інформація в яких дублюється; вилучення вимог щодо надання у складі пропозиції конкурсних торгів гарантійних листів від виробників та представників.