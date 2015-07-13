Волонтери зі Швейцарії привезли до черкаського госпіталю гуманітарну допомогу

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, швейцарці передали обласному госпіталю 12 спеціальних ліжок, два десятки матраців від пролежнів. А ще – одяг для хворих і персоналу, ліки та крапельниці, меблі і обладнання.

Цей гуманітарний вантаж зібрав швейцарський благодійний фонд «24h-Help». Його президент Ірина фон Бург – українка. У зоні АТО жінка вперше побувала цієї весни, де потрапила там під обстріл. Відтоді ще дужче хоче допомагати українцям у боротьбі з агресором.

За її словами, у Швейцарії спершу не дуже розуміли, що насправді відбувається в Україні. Там добре спрацювала російська пропаганда. Однак коли в усьому розібралися, то разом з однодумцями розпочала волонтерську справу. Швейцарці возили в зону проведення АТО харчі й одяг для українських військових.

Головний лікар Черкаського обласного госпіталю для інвалідів війни Сергій Задорожній подякував швейцарським благодійникам за допомогу.

Президент «24h-Help» пообіцяла й надалі підтримувати українських бійців.