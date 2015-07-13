Волонтери зі Швейцарії привезли до черкаського госпіталю гуманітарну допомогу
До Черкаського обласного госпіталю для інвалідів війни, де нині лікуються учасники АТО, волонтери зі Швейцарії сьогодні привезли гуманітарну допомогу на понад сотню тисяч доларів.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, швейцарці передали обласному госпіталю 12 спеціальних ліжок, два десятки матраців від пролежнів. А ще – одяг для хворих і персоналу, ліки та крапельниці, меблі і обладнання.
Цей гуманітарний вантаж зібрав швейцарський благодійний фонд «24h-Help». Його президент Ірина фон Бург – українка. У зоні АТО жінка вперше побувала цієї весни, де потрапила там під обстріл. Відтоді ще дужче хоче допомагати українцям у боротьбі з агресором.
За її словами, у Швейцарії спершу не дуже розуміли, що насправді відбувається в Україні. Там добре спрацювала російська пропаганда. Однак коли в усьому розібралися, то разом з однодумцями розпочала волонтерську справу. Швейцарці возили в зону проведення АТО харчі й одяг для українських військових.
Головний лікар Черкаського обласного госпіталю для інвалідів війни Сергій Задорожній подякував швейцарським благодійникам за допомогу.
Президент «24h-Help» пообіцяла й надалі підтримувати українських бійців.