Парламент розгляне питання відставки Квіташвілі

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Верховної Ради України Володимир Гройсман на брифінгу.

Він зазначив, що це питання буде розглянуто на засіданні парламенту відповідно до пропозицій профільного комітету.

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В той же час Гройсман не відповів на запитання, чи буде на поточному тижні розглянута кандидатура на посаду міністра екології та природних ресурсів.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня на брифінгу в Міністерстві охорони здоров‘я Квіташвілі заявив про своє рішення піти у відставку з посади міністра охорони здоров'я України й оголосив, що написав відповідну заяву.