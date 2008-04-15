Кому не можна пити каву

Про те, що кава підвищує артеріальний тиск, ми знаємо ще з дитинства, і виявляється, з дитинства нас "водили за ніс".

Декілька різних досліджень, проведених у США і Великобританії, довели, що помірне вживання кави (до 6 чашок на день) не шкодить ні гіпертонікам, ні здоровим людям. Та все ж кава залишається "суперечливим" напоєм. Наскільки? Про це розповіла лікар-дієтолог Марина Лушина.

- Насправді, артеріальний тиск через 15-20 хвилин після випитої чашки кави підвищується, але на короткий час і на дуже незначні цифри, що не можуть вплинути на хід гіпертонічної хвороби і тим більше спровокувати гіпертонічний криз.

Але повністю розслаблятися з приводу негативних дій кавою на організм не варто. Одна-дві або навіть три-чотири чашки кави протягом дня, звичайно, не нашкодять. Тим же хто п`є каву, як воду, слід знати, що більше 5 щоденних чашок цього напою (більше 300 мл) можуть, наприклад, порушити місячний цикл у жінок.

Обережними з кавою потрібно бути людям, у яких вже є такі порушення в роботі організму як серцева аритмія, приступи нудоти, захворювання шлунково-кишкового тракту, синдром роздратованої кишки, нервові тіки, безсоння, підвищений рівень нервозності, тривожність.

До речі, цим людям необхідно враховувати і те, що кофеїн міститься не тільки в чашці ароматного напою, але і в багатьох кондитерських виробах, газованій воді, в морозиві і у ряді лікарських препаратів. Отже, уважно читайте етикетки, щоб не перевищити безпечну щоденну дозу.

З іншого боку, ніхто не заперечуватиме, що у багатьох випадках кава добре впливає на наше самопочуття. Вживання кави допомагає концентрувати увагу, покращує настрій і підвищує життєвий тонус, полегшує стан при головних болях, розслабляє м`язи дихальних шляхів, стимулює роботу мускулатури, є легким сечогінним.

Є ряд дослідницьких даних, які стверджують, що помірне вживання кави здатне затримувати розвиток цукрового діабету другого типу, знижувати ризик захворювання на рак шлунку і паркінсонізм. Але це, звичайно, ще вимагає додаткових ретельних досліджень. Проте, можна резюмувати, що кава - напій все ж таки більше корисний, ніж шкідливий. І відмовлятися від уранішньої чашки потрібно лише з дуже серйозних причин.

Наприкінці, скажу, що основна хвиля дії випитої кави наступає через 15-20 хвилин і продовжується приблизно години дві. Але сам кофеїн виводиться з організму в п`ять разів довше, і це треба враховувати тим, хто страждає через безсоння.

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