Клінтон і Обама висловилися за аборти

Кандидати на пост президента США Хіларі Клінтон і Барак Обама днями зробили вельми серйозну заяву: претенденти висловилися за право жінок на аборт. Важливість такого вчинку полягає в тому, що тепер потенційні виборці можуть відвернутися від політиків, адже і Клінтон, і Обама підкреслюють свою приналежність до християнської релігії, яка, як відомо, засуджує аборти.

Свою точку зору демократи виразили в ході форуму, присвяченому питанням віри і політики, який відбувся в Пенсільванії. До речі, саме в цьому штаті пройдуть наступні попередні вибори, результати яких украй важливі для претендентів. Правда, враховуючи те, що Клінтон, який переживає не кращі часи, і Обама борються за голоси віруючих виборців, правильність їх рішення є досить сумнівною.

Серед присутніх було немало представників різних релігійних спільнот. Питання, які вони ставили, стосувалися в основному абортів, евтаназії, ВІЛ, СНІДу.

Коли мова зайшла про віру виступаючих у те, що життя починається у момент зачаття, Хіларі Клінтон відповіла: "Я вважаю, що потенціал для життя бере початок при зачатті. Але для мене питання не тільки в потенційному житті, але і в життях інших людей, що мають до цього стосунок". При цьому Клінтон підкреслила, що кожній людині має бути надане право ухвалювати екстремальні рішення щодо переривання вагітності. Саме тому аборт повинен залишатися юридично виправданою і безпечною процедурою, хоча робити його слід не дуже часто.

У свою чергу, Барак Обама заявив, що не може однозначно відповісти на поставлене питання.

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