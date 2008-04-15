Усіх народних цілителів ”візьмуть під контроль”

На засіданні комісій Мосдерждуми у понеділок запропоновано ввести обов`язкову сертифікацію цілителів.

Як повідомила на засіданні голова комісії з охорони здоров`я і охорони суспільного здоров`я Людмила Стебенкова, люди, що називають себе цілителями, пред`являють документи, видані різними некомерційними організаціями (академії, асоціації цілителів), видаючи їх за дипломи цілителів державних органів охорони здоров`я. При цьому правоохоронні органи не можуть притягати шахраїв до відповідальності у зв`язку з відсутністю диплома єдиного встановленого зразка.

«У зв`язку з цим необхідно ввести на рівні Російської Федерації обов`язкову сертифікацію цілителів, встановити сертифікати єдиногпоставлять о зразка і жорсткий контроль за послугами, що надаються цілителями», - відзначила Стебенкова.

Як повідомляє прес-служба Мосдерждуми, депутати вирішили допрацювати відповідний проект законодавчої ініціативи і внести його на розгляд Думи.

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