Ми повнішаємо, тому що хочемо пити

Висновки американських учених просто шокували світ. Вони провели ряд досліджень, в ході яких дійшли висновку, що часто трапляється так, що ми товстішаємо, тому що хочемо пити. На Заході все більшої популярності набуває дієта, яка складається лише з правильного вживання води, а також обмеження у вживанні жирних продуктів. Справа у тому, що американські учені виявили, що коли організму недостатньо води, він випробовує стрес і головний мозок посилає імпульси, які схожі з тими, які посилаються в тому випадку, коли людина голодна.

У результаті, людина неправильно розцінивши знаки свого організму, починає їсти, замість того щоб пити. Це призводить до того, що люди споживають більше їжі, ніж їм необхідно, а результатом цього є ожиріння.

Американські учені підкреслюють, що за день слід випивати по 2-2,5 літра води, причому, слід підкреслити, що враховується саме випита вода, а не чай, кава і соки. Річ у тому, що навіть вони змінюють хімічний склад організму. Якщо людина випиватиме необхідну кількість води за день, то з`їдати вона буде значно менше, оскільки відчуття голоду буде з’являтися рідше.

Учені також підкреслюють, що краще відмовитися від вживання різних газованих напоїв, які містять шкідливі хімічні сполуки, що можуть викликати додаткове обезводнення організму.

Тому, перш ніж мучити себе дієтами і в тренажерних залах, спробуйте просто більше пити. Ефект вас приємно здивує.