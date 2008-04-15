Україна та Світовий банк спільно долатимуть туберкульоз та СНІД

У Міністерстві охорони здоров`я відбулася робоча зустріч директора проекту з боку Світового банку "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні" Шиян Чао з міністром охорони здоров`я України Василем Князевичем, повідомили УНІАН у МОЗ України.

Як наголосили присутні, Світовий банк пересвідчився, що Україна здатна реалізувати спільний проект та зможе вкластися в передбачені угодою часові рамки. Сторони обговорили конкретні напрямки діяльності, які будуть профінансовані та втілені у життя протягом поточного року у рамках проекту "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні".

Керівник Сектору супроводу міжнародних програм Володимир Івчук наголосив: "Мова йде, про види діяльності, які можна реально завершити до закінчення проекту. Це навчання фахівців туберкульозної служби і загальномедичної мережі, це закупівля обладнання для служби туберкульозу та служби СНІДу, служби донорства, створення інструкцій для туберкульозної служби, друк і забезпечення звітними друкованими формами всіх закладів протитуберкульозної служби, це забезпечення ліками для лікування опортуністичних інфекцій в межах країни всіх центрів СНІДУ з розрахунку річної потребу, закупівля тест-систем для центрів СНІДу з урахуванням того, що державний бюджет не зміг забезпечити ці потреби та ін".