Чорниця допомагає від забудькуватості

Якщо з віком ви стаєте забудькуватими, то не варто зневірятися, оскільки учені університету Редінга (University of Reading) і Пенінсульської медичної школи (Peninsula Medical School) знайшли вирішення цієї проблеми.

Дослідники виявили, що їжа, яка містить фітохімікати, наприклад, чорниця, ефективно бореться з проблемами пам`яті, котрі з віком з`являються у людини. Додавши до раціону чорницю, за 12 тижнів після експерименту учені дійшли висновку, що відбулися значні зміни в роботі пам`яті, які збереглися протягом всього періоду проведення дослідження.

Чорниця – найкраще джерело флавоноїдів, особливо антоціанину і флавонолу. Хоча сам механізм дії молекул, які містяться в чорниці, залишається невідомим, доведено, що ці речовини долають гематоенцефалічний бар`єр. Вважається, що вони впливають на згадування за допомогою поліпшення роботи клітин мозку, налагоджуючи клітинний зв`язок і стимулюючи регенерацію нервових волокон.

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