Медики: Стабільність економіки залежить від гормональних сплесків

Спеціалісти із Кембриджського університету провели дослідження й прийшли до висновку, що стабільність світової економіки частково залежить від гормональних сплесків трейдерів центрів світових фінансів.

Згідно з даними нового дослідження, рівень тестостерону в крові брокерів прямо залежить від прибутку, що вони виробляють. У той же час, гормон стресу кортізол здатний впливати на те, наскільки ризиковані операції буде робити в цей момент той або інший трейдер.

У ході дослідження вчені вимірювали рівень тестостерону в крові невеликої групи трейдерів-чоловіків лондонського Сіті в 11 годин ранку й в 4 години пополудня й порівнювали ці виміри з рівнем прибутку й збитку, зафіксованих протягом цього дня. Виявилося, що в ті дні, коли прибуток перевищував середні показники, рівень тестостерону в брокерів був помітно вищим.

Експерти думають, що цей феномен можна пояснити ефектом переможця, що спостерігається в спортсменів: навіть невеликий успіх у справах сприяє збільшенню рівня тестостерону, що, у свою чергу, збільшує впевненість у собі й готовність до ризику, а це підвищує ймовірність того, що й нова операція теж стане прибутковою.

Однак у випадку, якщо ця послідовність повторюється занадто часто, попереджають фахівці, то тестостерону в крові стає надто багато, а це поступово знижує здатність людини до прийняття раціональних рішень. У таких випадках ринок починає різко рости - цей ефект відомий під визначенням фондовий пузир.

BBCrussian.com