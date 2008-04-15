Що слід знати про грижу?

Грижа зазвичай виявляється при чханні, кашлі, вставанні з ліжка, піднятті тяжкості, фізичній роботі.

При цьому розмір грижі може мінятися залежно від внутрішньочеревного тиску.

Якщо тиск знижується, то часто грижа вправляється сама, іноді її можна вправити руками, але, на жаль, не кожна піддається вправленню.

Симптоми появи грижі можуть бути наступні:

1.З`являються часті запори або проноси, при переїданні може з`являтися нудота, живіт роздувається, з`являється відрижка.

2.Практично весь час у області грижі, що з`явилася, спостерігаються больові відчуття.

Біль нерізкий, але тисне або ниє, тягне. Біль може посилюватися під час виконання фізичних вправ, а також при ходінні або стоянні.

3.Можуть виникнути розлади сечовипускання при великих пахових грижах.

Грижа найбільш небезпечна не сама по собі, а своїми ускладненнями.

До ускладнень можна віднести наступні:

1.Травма грижі.

При будь-якій травмі необхідна термінова операція. Травму можна одержати як при прямому ударі в область грижі, так і при падінні.

Наслідки травми можуть бути самими різними. Можливо невеликий крововилив, але може бути і важке пошкодження органів, аж до розриву внутрішніх органів.

2.Запалення грижі.

3.Розвиток кишкової непрохідності.

4.Затискання грижі.

З`являється приблизно у 15% людей, страждаючих від грижі.

Якщо протягом двох годин кровообіг в уражених органах не відновлюється, то виникає дуже сильний ризик розвитку гангрени, а в цьому випадку рахунок вже йде на хвилини.

Тому з будь-якою грижею варто звернутися до лікаря.