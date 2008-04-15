Якщо Ваша дитина дуже втомлюється...

У підлітковому віці багатьом дітям доводиться несолодко. Мало того, що в цей період дитина часто стає агресивною, неврівноваженою і намагається завжди спровокувати оточуючих на конфлікт, так в цей час зазнає досить серйозних труднощів із здоров`ям.

Дитина приходить додому зі школи абсолютно розбитою. Насилу вистачає сили, щоб зробити домашнє завдання, а про роботу вдома і говорити не варто.

Як можна допомогти дитині в цій ситуації?

Медики такі періоди називаються періодами підвищеної стомлюваності. Найчастіше такі періоди підлітки переживають в кінці навчального року. Пов`язані ці періоди з особливостями розвитку організму підлітка.

У такий непростий час необхідно стежити за тим, щоб дитина повноцінно харчувалася. Сніданок повинен бути ситним, обід містити все, що необхідно організму. Вам слід прослідкувати, щоб у дитини було більше часу на відпочинок.

Постарайтеся виділити один день тижня, і хай підліток присвятить цей день тільки відпочинку. У цей дійсно вихідний день, дитина не повинна ні ходити в магазин з батьками, ні займатися роботою по будинку. Дитина також має добре відсипатися.