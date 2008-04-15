”Індар” у 2007 р. збільшила чистий прибуток до 3,81 млн грн.

ЗАТ "Індар" у 2007 р. збільшило чистий прибуток на 3,28% порівняно з попереднім періодом - до 3,81 млн грн.

Про це повідомляється в офіційному звіті підприємства. При цьому прибуток від реалізації продукції зріс від 86,29 млн грн до 95,15 млн грн, а валовий прибуток зменшився з 24,49 млн грн до 22,02 млн грн. Собівартість реалізації збільшилася з 61,52 млн грн до 71,58 млн грн, адміністративні витрати - з 7,14 млн грн до 8,43 млн грн. Разом з тим витрати на збут зменшилися з 9,63 млн грн до 7,86 млн грн, матеріальні витрати - з 55,4 млн грн до 54,34 млн грн, інші операційні витрати - з 14,43 млн грн до 14,38 млн грн.

ЗАТ "Індар" (м. Київ) є спеціалізованим фармацевтичним підприємством із виробництва інсулінів. Випускає 28 найменувань препаратів інсуліну.

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