Лікарі одночасно пересадили нирки шістьом пацієнтам

Американські лікарі з клініки Джонса Хопкінса зробили операцію із одночасної пересадки нирок шістьом пацієнтам. За словами лікарів, на сьогоднішній день одночасна пересадка шести нирок – наймасштабніша операція такого роду в світі.

Серія пересадок стала можлива завдяки появі донора-добровольця, готового пожертвувати свою нирку будь-якій людині, яка має потребу. Родичі п`яти із шістьох кандидатів на трансплантацію були готові віддати їм нирку, проте не могли цього зробити через тканинну несумісність. У той же час їх органи могли підійти іншим пацієнтам. З появою шостої донорської нирки лікарі змогли зробити обмін, у результаті якого трансплантати одержали всі хворі.

Усі 12 операцій зробили в один день, оскільки не можна було виключити, що хтось із потенційних донорів може несподівано відмовитися від свого наміру.

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