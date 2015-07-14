Словенія допоможе у реабілітації українських дітей з Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ Словенії Карл Ер’явець під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

Ер’явець зазначив, що Словенія в рамках своїх можливостей докладає всіх зусиль, щоб допомагати Україні в гуманітарній сфері. «Починаючи з 2005 року Словенія приймає українських дітей, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи. Тепер ми втілюємо в життя новий прект для реабілітації дітей розселених сімей. Цього року 160 дітей візьмуть участь у цій програмі реабілітації. У березні одна група дітей вже була у Словенії на реабілітації», - сказав міністр.

За його словами, у серпні у Словенії очікують прийняти на реабілітацію ще дві групи таких дітей.

Як сказав Ер’явець, також у Словенії проходять реабілітацію поранені українські військовослужбовці.