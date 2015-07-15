На сході Україні не вистачає чистої питної води - ЮНІСЕФ

Як відзначають у Центрі новин ООН, причиною такої ситуації стало пошкодження систем водопостачання в результаті військового конфлікту.

«Вода - одна з найгостріших потреб дітей та дорослих на сході України. За нашими оцінками, близько 1,3 мільйона осіб мають обмежений доступ до безпечної питної води в постраждалих від конфлікту районах Донецької та Луганської областей», - заявила представник ЮНІСЕФ в Україні Джованна Барберіс.

За її даними, з серйозними проблемами з доступом до води зіткнулися понад 470 тисяч осіб, у тому числі 118 тисяч дітей, які проживають на непідконтрольних уряду України районах Луганської області. Багато сімей змушені покладатися на доставку води гуманітарними організаціями або їдуть за водою в найближчі села.

У Маріуполі, де населення становить 500 тисяч чоловік, поставки води припинилися по водоканалу «Сіверський Донець - Донбас», який серйозно постраждав в результаті обстрілів. Жителі міста тепер користуються водою з водосховища, яке швидко спустошується.

В ЮНІСЕФ побоюються спалаху інфекційних захворювань, які пов'язані із споживанням нечистої води.

Також в Дитячому фонді ООН відзначили, що бойові дії на сході України продовжують чинити негативний вплив на життя дітей. З березня 2014 року в результаті конфлікту, принаймні, 68 дітей були вбиті і 182 дитини отримали поранення. Майже 1,4 мільйона чоловік, у тому числі 174 000 дітей, стали внутрішньо переміщеними особами в Україні. Близько п'яти мільйонів чоловік, у тому числі 1, 7 мільйона дітей, в тій чи іншій мірі постраждали від конфлікту на сході України.

ЮНІСЕФ звернувся до донорів із закликом виділити 55млн 800тисяч доларів США для надання допомоги дітям та сім'ям на сході України. В даний час дефіцит фінансування становить 81 відсоток.