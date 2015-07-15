Симптоми отруєння грибами



Як повідомили УНІАН у Держсанепідслужбі, за останній тиждень в Україні зареєстровано шість випадків отруєння дикорослими грибами, внаслідок яких постраждало 9 людей, серед них і дитина. Хоча грибний сезон ще не в розпалі у Державній санітарно-епідеміологічній службі України вже зареєстрована оперативна інформація про 21 випадок отруєння дикорослими грибами. Від вживання страв із грибів цьогоріч постраждало 24 і померло п’ятеро людей.

«Проблема отруєння дикорослими грибами притаманна пострадянським країнам. Закордоном такі отруєння трапляються вкрай рідко, оскільки люди майже не збирають грибів у лісах. Тож, щоб бути спокійним за себе і свою родину, краще споживати печериці та гливи, вирощені у теплицях,» - зазначає Олексій Даниленко, начальник відділу санітарного нагляду та профілактики неінфекційних захворювань ДСЕС України.

Аналіз зафіксованих випадків отруєнь грибами в Україні свідчить, що більшість із них викликані вживанням пластинчатих отруйних грибів (насамперед, блідої поганки), які помилково сприймаються за їстівні печериці та сироїжки.

Хоч бліда поганка не росте у багатьох регіонах, наприклад, на півдні, проте масові отруєння дикорослими грибами реєструють і там. Шкоду здоров’ю можуть спричинити і їстівні гриби, які не пройшли належної термічної обробки або виросли на забруднених територіях чи уздовж швидкісних трас.

Характерні ознаки отруєння - нудота, блювота, біль у животі, розлад шлунку, підвищення температури тіла - з'являються через 30-60 хвилин після вживання неякісних страв зі сироїжок, недоварених осінніх опеньків, сатанинських грибів, несправжніх дощовиків. Такі отруєння здебільшого не призводять до летальності, однак можуть мати серйозні наслідки для системи травлення, тому легковажити не можна.

Галюцинації, розлад або втрата свідомості, порушення дихання та серцевої діяльності з'являються через дві години, або раніше, після вживання червоних мухоморів, волоконниць, отруйні речовини яких вражають нервову систему. Людина може захлинатися від нападів сміху і потерпати від галюцинацій. Може навіть знепритомніти. Якщо постраждалому не надати медичну допомогу у перші години, то врятувати його життя медикам буде складно.

Найотруйнішими є токсини блідої поганки, мухоморів білого і смердючого, сморжів і деяких інших грибів. Підступність їх у тому, що отрута, потрапивши до шлунку, протягом тривалого часу (до 3-ох діб) може не викликати жодних симптомів. Ознаки отруєння можуть проявитися лише тоді, коли у шлунку не залишиться жодного сліду від грибів, а людина вже й забуде, що їх їла. Запаморочення, нудота, сильна спрага, судоми, посиніння губ, нігтів, похолодіння рук та ніг - все це виникає, коли отруйні речовини досягають мозку.

До смертельно небезпечних грибів належить і свинушка тонка, яка росте під Києвом, і багато прихильників "лісового м'яса" полюбляють її їсти. Однак, цей гриб надзвичайно небезпечний. Він спричиняє в окремих людей сильну алергічну реакцію, що призводить до захворювання крові. При отруєнні людина може померти за два тижні. Зараз цей гриб внесено до світового списку смертельно отруйних.

Отруєння такими неїстівними грибами переважно смертельне, навіть за своєчасного надання медичної допомоги. Летальною може бути навіть мінімальна доза отрути. Тому обов'язково треба мити руки після дотику до грибів. Немало випадків, коли отрута передавалась на інші продукти через немиті руки.

Медичні працівники зауважують, що серед потерпілих від вживання грибів є діти, були випадки навіть однорічного віку. Врятувати таких хворих виходить дуже рідко. Слід пам'ятати, що страви з грибів важкі для перетравлення. Їх взагалі не можна вживати дітям, людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту, печінки чи хронічними захворюваннями інших внутрішніх органів.

Поради, яких варто дотримуватися щоб не отруїтися дикорослими грибами

Найкраще взагалі відмовитись від вживання дикорослих грибів як від продукту. Споживайте штучно вирощені печериці, гливи. Не купуйте гриби на стихійних ринках чи у продавців на автошляхах. Безпечніше купувати гриби на стаціонарних ринках, де вони проходять відповідний контроль.

Самостійно збираючи гриби обов'язково врахуйте наступне:

Ніколи не кладіть у кошик грибів, яких не знаєте; остерігайтеся пластинчатих грибів.

Не збирайте старих, перезрілих або дуже молодих грибів, у яких нечітко виражені морфологічні ознаки, а також тих, що ростуть поблизу швидкісних трас чи на радіаційно забруднених територіях.

Під час посухи грибів краще не брати взагалі. У спекотну погоду змінюється обмін речовин в організмі гриба, він втрачає воду, накопичує токсини.

Уважно перевірте зібрані гриби перед тим, як починати готувати страву або робити заготівлі.

Не вживайте сирих грибів.

Відібрані гриби спочатку промийте та відваріть не менше трьох разів у підсоленій воді протягом 30 хвилин.

Готові страви з грибів зберігайте на холоді в емальованому посуді, але не більше доби.

Гриби - не дитяча їжа, тому не давайте грибних страв малолітнім дітям. Не можна вживати грибів вагітним та жінкам, що годують груддю.

Не довіряйте «домашнім» методам визначення отруйності грибів з використанням цибулини або срібних ложок - вони помилкові. Срібло темніє від взаємодії з амінокислотами, які є й у їстівних, і в отруйних грибах, а колір цибулі змінюється під впливом ферменту тирозинази, який також міститься в усіх грибах.

Якщо після споживання грибів почуваєтесь погано чи помітили нездорові ознаки у своїх близьких (нудота, блювота, головний біль, галюцинації, біль у животі) негайно викликайте «швидку допомогу». До приїзду медиків промийте шлунок 1-2 л розчину марганцівки або сольового розчину, можна зробити очисну клізму. Пийте багато рідини. Навіть якщо відчуваєте полегшення, обов'язково зверніться до найближчої лікувальної установи. Не викидайте недоїдені гриби та страви з них. Їх аналіз допоможе лікарям швидше визначити вид отрути, яка потрапила в організм.

Жодного самолікування!

Адже чим більше токсинів потрапить у кров, тим важчим буде перебіг отруєння.