Як схуднути за кілька днів до поїздки на море

Практично всі жінки, які не задоволені своєю фігурою і наявністю зайвої ваги, починають худнути безпосередньо перед поїздкою на море. При чому до цього вони їдять все, що хочуть, нехтують фізичними вправами, а прямо за два-три дні згадують про те, що їм терміново треба схуднути, тому що попереду сонце, море, пише hronika.info.

Якщо вам скоро їхати на море, а зайві кілограми красномовно демонструють своє існування на талії або стегнах, то вам потрібно вжити екстрені заходи. Схуднення для нашого організму — це стрес, тому завжди слід дотримуватися правильного виходу з дієти, інакше схуднувши перед морем на 4-5 кілограм, приїдете ви вже з вагою на 6-8 кілограмів більшою, тобто вага повернеться і прихопить з собою ще парочку зайвих кілограмів.

Експерти по схудненню радять дати своєму організму зрозуміти, що ви хочете швидко схуднути, але при цьому не мучити себе виснажливою працею в спортзалі. Різким поштовхом для схуднення може стати розвантажувальний день на кефірі або воді, який «розжене» метаболізм і очистить кишечник від усього непотрібного. Для більшого і помітного ефекту можна зробити клізму з теплою водою, але тоді вам доведеться відлежатися вдома 1-2 дні.

Природно, якщо ви хочете схуднути перед морем, то ні про які продукти типу: смаженого, копченого, солоного, газованого, солодкого і борошняного, не може бути й мови. Ваша їжа на ці 2-5 днів — це дієтичне м'ясо, риба, овочі, фрукти, зелень, ягоди, молочно-кислі напої, сир, ягоди, варені яйця і вода. Ви можете вибирати, що саме ви будете їсти і в який час, але «заборонених» продуктів і близько з вами не може бути.

Їжте маленькими порціями в один і той же час, бажано не менше 5 разів на день. Намагайтеся останній раз поїсти не пізніше 19:00, а от норму води — 2 літра, ви повинні випити до 16:00, щоб не було набряків і застою рідини в організмі, що призведе до набору ваги. Якщо відчуваєте, що дуже голодні — випийте склянку води маленькими ковтками і з'їжте яблуко, швидше за все голод вас покине. Не порушуйте правила дієти хоча б ці кілька тижнів, щоб приїхати на море стрункими і підтягнутими, можливо на 3-5 кілограм «полегшеними».

Експерти радять все ж не відмовлятися від ранкової зарядки або пробіжки, катання на велосипеді або просто пішої прогулянки, так як фізична активність допомагає організму перетравлювати їжу і не дає жиру відкладатися в «проблемних» зонах.