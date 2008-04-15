Благодійний фонд Ріната Ахметова ”Розвиток України” подарував перший будинок багатодітній родині

15 квітня Благодійний Фонд "Розвиток України" передав ключі від першого будинку, що був придбаний у рамках програми "Зігрій Любов’ю Дитину", ініційованої Президентом України Віктором Ющенком.

Ключі від нового помешкання багатодітній родині спільно вручили голова Національної ради з питань благодійництва при Президентові України «Зігрій любов’ю дитину» Віталіна Ющенко, директор Благодійного фонду "Розвиток України" Анатолій Заболотний та голова Облдержадміністрації Олександр Антіпов.

Перший будинок отримала родина Ярощуків із міста Антрацит, що на Луганщині. В цій родині виховуються 11 дітей. Власного житла родина не мала, орендувала 3-кімнатний будинок без належних умов.

Голова Національної ради з питань благодійництва при Президентові України «Зігрій любов’ю дитину» Віталіна Ющенко:

Брати участь у цій події для мене велика відповідальність. Це одна з перших акцій Нацради з питань благодійництва. Вірю, така співпраця влади і бізнесу задля благодійності стане доброю традицією в Україні.

Я вважаю за честь бути причетною до цієї важливої справи. Тут я дійсно буду корисна людям! Крім того, завжди приємно вручати подарунки! Особливо, коли даруєш їх дітям. В цій родині їх аж 11! Я дивилася на цих дітей – вони зараз схвильовані, вони не звикли бути в центрі уваги. Думаю, по-справжньому ця сім’я радітиме, коли ми всі роз’їдемося й вони переселяться до свого нового будинку.

Найближчим часом ми проведемо подібні акції в усіх регіонах України. І інші багатодітні родини отримають житло, якого вони так потребують.

Як голова Нацради з питань благодійництва хочу подякувати всім, хто долучився до цієї доброї справи – фонду «Розвиток України», місцевій владі Луганської області. Я також дякую Президенту України за те, що започаткував цей проект. Така співпраця має стати гарним прикладом для наслідування.

Директор Благодійного Фонду "Розвиток України" Анатолій Заболотний:

Фонд "Развитие Украины" взял на себя обязательство улучшить жилищные условия 44-х семей в Крыму, Донецкой, Закарпатской, Луганской областях, которые воспитывают 10 и больше несовершеннолетних детей. Мы провели личные встречи с каждой многодетной семьей, узнали реальные потребности, основные трудности, проблемы.

Например, этот дом, который мы передаем сегодня, стоит – 180 тыс.грн. При выборе дома мы учли все пожелания семьи Ярощуков: много земли для ведения хозяйства, колодец во дворе, хорошие светлые комнаты.

На сегодняшний день Фондом составлены и согласованы графики финансирования проекта для решения жилищных проблем всех 44 семей. Результатом этой работы будет улучшение жилищных условий всех семьей, участвующих в проекте с учетом их потребностей и стандартов качества жизни.

В ближайшее время Фонд передаст ключи от новых домов многодетным семьям Закарпатья и Крыма.

Голова Луганської Облдержадміністрації Олександр Антіпов:

«Сьогодні визначальними для Луганської обласної влади в підходах до питань соціальної підтримки і захисту багатодітних сімей є ініціативи Президента України в рамках проекту влади і бізнесу «Зігрій любов`ю дитину». З метою забезпечення реалізації цих ініціатив особлива увага в області приділяється сім`ям, що виховують 10 і більше неповнолітніх дітей. Зокрема, 8 лютого поточного року був підписаний меморандум про взаємодію між облдержадміністрацією і Благодійним фондом «Розвиток України». І вже сьогодні багатодітна родина Ярощуків одержує власне житло.

ДОВІДКА УНІАН. Благодійний фонд «Розвиток України» - неприбуткова організація, створена 15 липня 2005 року.

Місія Фонду – створювати фундамент для успішного і сталого розвитку українського суспільства, інвестуючи в освіту майбутніх поколінь, здоров’я нації, збереження і розвиток української культури.

Напрямки діяльності Фонду: сучасна освіта, здоровя нації, культурне надбання, адресна допомога.

Президент Благодійного фонду «Розвиток України» - Рінат Леонідович Ахметов.