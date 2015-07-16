Бюджетний комітет ВР підтримав законопроект щодо реформування медицини
12:15, 16 липня 2015Країна
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Бюджетний комітет Верховної Ради одноголосно підтримав законопроект, ініційований МОЗ України
Парламентський комітет з питань бюджету одноголосно підтримав ініційований МОЗ України законопроект / 062.ua
Про це УНІАН повідомили у МОЗ.
Міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі подякував народним обранцям за конструктивну роботу.
"Парламентський комітет з питань бюджету одноголосно підтримав ініційований МОЗ України законопроект «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення законодавства України з питань охорони здоров'я» (№2311а). На засіданні відбулось фахове обговорення запропонованих нововведень і технічних нюансів, жодних зауважень по суті пропозицій озвучено не було», - сказав Квіташвілі.
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