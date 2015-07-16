Бюджетний комітет ВР підтримав законопроект щодо реформування медицини

Про це УНІАН повідомили у МОЗ.

Міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі подякував народним обранцям за конструктивну роботу.

"Парламентський комітет з питань бюджету одноголосно підтримав ініційований МОЗ України законопроект «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення законодавства України з питань охорони здоров'я» (№2311а). На засіданні відбулось фахове обговорення запропонованих нововведень і технічних нюансів, жодних зауважень по суті пропозицій озвучено не було», - сказав Квіташвілі.