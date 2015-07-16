Причини депресії

Фахівці стверджують, що джерело бід криється в фізіології людини: нестача сонячного світла порушує вироблення серотоніну — органічного білка, що виробляється епіфізом (ендокринної залозою крихітних розмірів, розташованої в мозку), який регулює наш настрій, а також сон і апетит

Вихід: Постаратися перебудувати свій режим дня так, щоб використовувати світлий час доби максимально. Хорошим ефектом володіє і фототерапія з використанням яскравого білого світла. Вона являє собою годинний сеанс, протягом якого людина з депресією сидить перед встановленої на відстані 60 см яскравою лампою денного світла.

Як правило, в групу ризику входять підлітки і люди більш старшого віку. Крім того, саме в цих двох вікових групах спостерігається глибока переоцінка цінностей і системи ідеалів.

Вихід: Звернутися за допомогою до фахівця (психіатра, психотерапевта), який допоможе розбереться в причинах вашої туги і призначить при необхідності лікарські препарати.Це можуть бути антидепресанти, седативні засоби або снодійнеі — в залежності від типу депресії, на яку страждає пацієнт (тривожної, апатичної або тужливої).

Серед найбільш сильних емоційних потрясінь виділяють смерть близької людини, розлучення, втрата роботи...

Вихід: Навчитися контролювати свої емоції, змінити свій погляд на проблеми. Також не зайвим буде дотримання режиму дня, повноцінне харчування, тривалий сон, мінімальне споживання кави і алкоголю, прогулянки і заняття фізкультурою. У боротьбі зі стресом найбільш корисними вважаються такі види спорту, які розвивають витривалість - теніс,біг, плавання, аеробіка.

Ризик розвитку депресії високий і у тих, хто страждає різними ендокринними порушеннями ( це цукровий діабет, ішемічну хворобу серця, цироз печінки, серцеву недостатність, злоякіснв новоутворення, розсіяний склероз, ревматоїдний артрит, внутрішньочерепні пухлини, атеросклероз судин головного мозку).

Афективні порушення можуть викликати також авітамінози: дефіцит заліза та вітаміну В12, а також прийом деяких ліків (кортикостероїдів, протипухлинних та гіпотензивних засобів).

Вихід: Лікування в комплексі з депресією основного захворювання, виконувати всі рекомендації лікаря.

Депресія може бути спадковою. Фахівці давно помітили, якщо один з батьків страждав певним розладом нервової системи, у нащадків ймовірність виникнення подібних розладів досить велика.

Вихід: Намагатися будувати своє життя таким чином, щоб вона приносила максимум задоволення, оточуючи себе постійно приємними людьми, займаючись роботою по душі, цікавим хобі. А при возниконвении проблем відразу ж звертатися до фахівців (невролога, психолога, психіатра).