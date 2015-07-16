Комітет ВР під керівництвом Богомолець саботує законопроекти щодо медичної реформи

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр охорони здоров'я заявив сьогодні на брифінгу.

Він зазначив, що в ході засідання профільного комітету ВР ці депутати намагалися «просто заговорити засідання» для того, щоб не вистачило часу на розгляд трьох урядових законопроектів стосовно реформування медичної галузі.

Квіташвілі додав, що така поведінка керівництва комітету стала для нього повною несподіванкою, особливо зважаючи на те, що бюджетний комітет ВР не висловив зауважень до цих законопроектів.

Разом з тим Квіташвілі заявив, що не збирається здаватися і доб'ється, щоб урядові законопроекти щодо медичної реформи були нарешті винесені на розгляд парламенту і депутати ухвалили їх.

Відповідаючи на запитання про розгляд його заяви про відставку з посади міністра, подану 2 липня, Квіташвілі сказав, що йому невідома доля цього документу і що він готовий працювати на посаді міністра і надалі.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня у Верховній Раді України було зареєстровано три ініційовані Міністерством охорони здоров’я України законопроекти щодо реорганізації медичних закладів у рамках проведення реформи охорони здоров’я.

Уряд пропонує ВР ухвалити законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров’я» (№2309а); «Про внесення зміни до підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров’я» (№2310а) та «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров’я» (№ 2311а).

Як заявляв Квіташвілі, прийняття даних законопроектів започаткує медичну реформу, оскільки ними передбачено повну зміну системи управління закладами охорони здоров’я, дасть можливість головним лікарям ефективно управляти фінансами для кращого задоволення потреб пацієнтів.