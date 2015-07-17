Всім відомі корисні властивості малини при простудних захворюваннях знижувати температуру. Не менше заслуговують уваги і здатність цієї ягоди зупиняти кровотечу і виводити токсини. Корисні властивості ягоди допоможуть людям, які страждають на радикуліт, анемію, атеросклероз.

Малину додають в чай, що рекомендується пити під час застуди.

Багато хто вважає, що малинове варення володіє такими ж корисними властивостями, як і свіжа ягода, але це не так. Звичайно, вона все ще залишиться корисною, але при термічній обробці багато корисних речовин руйнується. Тим не менш, під час хвороби, як свіжа малина, так і малинове варення послужать відмінним підмогою аспірину. Крім жарознижувальних, малина ще має й потогінні та легкі знеболювальні властивості.

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Також малина має сечогінну властивість. Вона може сприяти боротьбі з хвороботворними бактеріями і вірусами.

Малина покращує колір обличчя і його стан, тому її рекомендується вживати жінкам.

Крім вітамінів, які позитивно впливають на наш організм, мінерали відіграють не меншу роль. Наприклад, мідь, яка входить до складу малини, нормалізує і регулює роботу нервової системи. Людям, які відчувають постійні стреси і нервові зриви бажано внести її в свій раціон харчування.

Саліцилова кислота, яку містить ця ягода, вона корисна при хворобах суглобів. Магній корисний для серцево-судинної і нервової систем. Вітамін К для згортання крові.

Малина дуже багата харчовими волокнами, що вкрай позитивно позначається на роботі кишечника.

Ще один цікавий факт - допомагає позбутися похмільного синдрому завдяки фруктовим кислотам.