Підвищено грошову допомогу у разі інвалідності військовослужбовців

Верховна Рада Україна ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей» (реєстраційний номер 2406 ).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 229 із 279 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Відповідно до закону, підвищено рівень одноразової грошової допомоги у разі у разі загибелі військовослужбовців (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності при виконанні зазначеними вище категоріями військовослужбовців військового обов’язку.

Цим законом внесено зміни до Закону України "Про міліцію". Ними передбачено, що виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності працівника міліції, який брав безпосередню участь в антитерористичній операції, здійснюється в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей.

Крім того, законом внесено зміни до Закону України "Про боротьбу з тероризмом". Ними передбачено, що у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, працівників міліції під час безпосередньої участі в антитерористичній операції одноразова грошова допомога призначається і виплачується у розмірі та порядку, визначених Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей.

У Прикінцевих положеннях передбачено, що цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Також встановлюється, що дія цього Закону не поширюється на осіб, стосовно яких до набрання чинності цим Законом прийнято рішення про призначення та виплату їм одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, або які отримали замість зазначеної допомоги інші компенсаційні виплати відповідно до законодавства.