19-річному юнаку потрібна ваша допомога
Ігор – єдиний син у матері, вона виховує його сама і на попереднє лікування витратила всі свої збереження.
Ігорю Євчаку зі Львова виповнилося тільки 19 років. Хлопець мріє стати програмістом,але через важку хворобу не зміг закінчити ліцей. Уже майже чотири роки Ігор бореться з важкою онкогематологічною недугою - лімфомою Ходжкіна, пройшов через дев’ять курсів високодозової хіміотерапії та аутотрансплантацію кісткового мозку.
Хвороба , на жаль, повернулася, але є всі шанси її зупинити – Ігорю потрібне сучасне вартісне лікування препаратом брентуксимаб, це приблизно 150 тисяч гривень на 1 курс, а всього йому потрібно пройти 8 курсів.
Ігор – єдиний син у матері, вона виховує його сама і на попереднє лікування витратила всі свої збереження, гроші збирали родичі, друзі та знайомі по церквах.
Просимо усіх небайдужих допомогти жінці врятувати сина!
Телефон матері +380680473892 Євчак Галина Іванівна
Рахунок у Приватбанку 4627081203099341