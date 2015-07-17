19-річному юнаку потрібна ваша допомога

15:55, 17 липня 2015
Країна
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Ігор – єдиний син у матері, вона виховує його сама і на   попереднє лікування  витратила всі свої збереження. 

Фото: УНИАН

Ігорю Євчаку зі Львова виповнилося тільки 19 років. Хлопець мріє стати програмістом,але через важку хворобу не зміг закінчити ліцей. Уже майже чотири роки Ігор бореться з  важкою онкогематологічною недугою - лімфомою Ходжкіна, пройшов  через дев’ять курсів високодозової хіміотерапії та аутотрансплантацію кісткового мозку.

Хвороба , на жаль, повернулася, але є всі шанси її зупинити – Ігорю потрібне сучасне вартісне лікування  препаратом брентуксимаб, це приблизно 150 тисяч гривень на 1 курс,  а всього йому   потрібно пройти 8 курсів.  

Ігор – єдиний син у матері, вона виховує його сама і на   попереднє лікування  витратила всі свої збереження, гроші збирали  родичі, друзі та знайомі по церквах.

Просимо усіх небайдужих  допомогти жінці врятувати  сина!

Телефон матері +380680473892 Євчак Галина Іванівна

Рахунок у Приватбанку 4627081203099341

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