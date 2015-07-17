19-річному юнаку потрібна ваша допомога

Ігорю Євчаку зі Львова виповнилося тільки 19 років. Хлопець мріє стати програмістом,але через важку хворобу не зміг закінчити ліцей. Уже майже чотири роки Ігор бореться з важкою онкогематологічною недугою - лімфомою Ходжкіна, пройшов через дев’ять курсів високодозової хіміотерапії та аутотрансплантацію кісткового мозку.

Хвороба , на жаль, повернулася, але є всі шанси її зупинити – Ігорю потрібне сучасне вартісне лікування препаратом брентуксимаб, це приблизно 150 тисяч гривень на 1 курс, а всього йому потрібно пройти 8 курсів.

Ігор – єдиний син у матері, вона виховує його сама і на попереднє лікування витратила всі свої збереження, гроші збирали родичі, друзі та знайомі по церквах.

Просимо усіх небайдужих допомогти жінці врятувати сина!

Телефон матері +380680473892 Євчак Галина Іванівна

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