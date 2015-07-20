Постраждалу від вибуху жінку-міліціонера зі Львова відправили на лікування до Ізраїля

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

У прес-службі зазначили, що постраждалу каретою швидкої допомоги у супроводі ізраїльських лікарів перевезли на летовище, де спеціальним літаком її доставлять в Ізраїль.

У прес-службі підтвердили, що попередньо очікувався приліт до Львова президента України Петра Порошенка, однак чому він не прибув у прес-службі облдержадміністрації інформацією не володіють.