Освіту оголошено чинником стресу

Освічені люди значно частіше піддаються стресу, ніж ті, хто не одержав диплом, - такого висновку дійшли учені з університету Північної Кароліни.

У ході свого дослідження вони виявили, що люди з вищою освітою перебувають у стані стресу 44% свого часу, а ті, хто не закінчив навчальний заклад - лише 30%.

Проте це зовсім не означає, що охочим уникнути стресів не потрібно вступати до університету. Тому що малоосвічені люди, хоча й рідше піддаються стресу, але значно гірше його переживають. Вони не мають всієї необхідної інформації про доступні способи подолання стресу. До цих способів сучасна медицина відносить різні захоплення і хобі, натуральні препарати, що допомагають впоратися зі стресом, такі як, наприклад, активні заняття спортом.

Оскільки люди з низьким соціопсихологічним статусом не користуються ефективними способами зняття емоційної напруги, у них відбувається поступове накопичення стресових впливів, яке завдає серйозної шкоди їх здоров`ю.

Medvesti.ru