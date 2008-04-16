Чим корисні перепелині яйця

Про ефективність застосування перепелиних яєць при дієті хворих знали ще у глибокій давнині.

Перепелині яйця важать 10-12 г, мають тонку крихку шкаралупу і різне забарвлення. Містять більше біологічно активних речовин і за смаковими якостями яйця перевершують яйця інших видів сільськогосподарського птаха. Їдять перепелині яйця печеними, вареними, сирими, смаженими, маринованими. Їх використовують в кулінарії для приготування омлетів, яєчні і майонезів, а також для прикраси салатів або гарячих страв.

Перепелине яйце - це комора поживних речовин і терапевтичних засобів. У порівнянні з курячим яйцем в одному грамі перепелиного міститься більше вітамінів: А - в 2,5 рази, В1 - в 2,8 і В2 - в 2,2 рази. У п`яти перепелиних яйцях, за масою рівних одному курячому, в 5 разів вищий рівень фосфору і калію, в 4,5 рази - заліза. Значно більше в яйцях перепелів міді, кобальту, інших амінокислот.

За вмістом таких незамінних амінокислот, як тирозин, треонин, лізин, гліцин і гістидин, перепелині яйця перевершують курячі. Тирозин, як відомо, відіграє значну роль в метаболізмі і сприяє формуванню пігменту, що обумовлює здоровий колір шкіри. От чому перепелині яйця використовуються в косметичній промисловості. Перепелині яйця є концентрованим біологічним набором необхідних людині речовин.

Перепелині яйця лікують хронічний холецистит, бронхіальну астму, хвороби серця, нервову систему. Перелік хвороб можна продовжити і далі, але не це головне. Головне те, що на відміну від медикаментів, вживання яєць перепелів не завдає шкоди жодному органу в організмі людини, а користь дає величезну.

Підвищений вміст вітамінів, мінеральних речовин і незамінних амінокислот призводить до накопичення їх в організмі, і отже, до підвищення імунного захисту організму. Високий вміст вітамінів групи В сприяє покращенню роботи нервової системи, людина стає спокійнішою, урівноваженою.

Високий вміст фосфору, калію, заліза покращує пам`ять, у вагітних жінок не руйнуються зуби. Однією з цінних властивостей перепелиних яєць є їх тривале збереження. При кімнатній температурі вони можуть зберігається до 30 днів, а в холодильнику - до 60 діб. Відбувається це завдяки високому вмісту амінокислоти - лізоцин, це речовина одна з восьми незамінних амінокислот, які не виробляються організмом людини. Лізоцин перешкоджає розвитку шкідливої мікрофлори, як в яйці, так і в організмі людини.

Найцінніша шкаралупа - теж перепелина. Дослідження медиків показали, що шкаралупа перепелиних яєць, яка складається на 90% із карбонату кальцію (вуглекислий кальцій), засвоюється легко. При цьому вона містить всі необхідні для організму мікроелементи: мідь, фтор, залізо, марганець, молібден, фосфор, сірку, цинк, кремній та інші - всього 27 елементів! Особливо важливий значний вміст в ній кремнію і молібдену - цими елементами украй бідна наша повсякденна їжа, але вони абсолютно необхідні для нормального протікання біохімічних реакцій в організмі.

Додавання в їжу подрібненої шкаралупи перепелиних яєць показало її високу терапевтичну активність і відсутність будь-яких побічних дій, зокрема бактерійного зараження. Вживаючи яєчну шкаралупу, можна не боятися, що надлишок відкладеться на кістках і суглобах, не боятися сечокам`яної хвороби.

Medicus.ru