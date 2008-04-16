Найкорисніший фрукт - яблуко
Вважають австралійські учені
Австралійські учені після багаторічних досліджень визначили найкорисніший для людини фрукт. Ним виявилося звичайне яблуко.
За словами фахівців, яблука сприятливо діють на людський організм завдяки наявності могутніх антиоксидантів. До того ж, в яблуках міститься найбільша кількість вітамінів і корисних речовин, які знижують ризик утворення ракових пухлин і захищають організм від серцево-судинних захворювань.
Учені також з`ясували, що одне яблуко містить у півтора рази більше антиоксидантів, ніж їх міститься в трьох апельсинах або восьми бананах.
Фахівці рекомендують щодня вживати 2-3 склянки яблучного соку або з`їдати 2-4 яблука.
Раніше американські учені довели, що регулярне вживання яблук і яблучного соку запобігає руйнуванню клітин мозку, що призводить до втрати пам`яті.