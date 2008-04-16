Всі водії-перевізники повинні пройти флюорографію

Протягом двох місяців всі водії-перевізники в Полтаві повинні зробити флюорографію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прес-служба міськвиконкому Полтави.

За її даними, у деяких водіїв у Полтаві недавно виявили туберкульоз.

«При характері їх роботи – це привід для хвилювання. Ми висунули вимоги перевізникам-працедавцям - звернути увагу на флюорографічне обстеження працівників. Термін виконання – 2 місяці. Потім відповідні служби проводитимуть рейди-перевірки на маршрутах», -заявив заступник міського глави Полтави, керівник координаційної ради з питань профілактики і боротьби із захворюваністю на туберкульоз Олександр Русин.