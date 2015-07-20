Львівщина: двоє чоловіків постраждали від укусів змій
12:23, 20 липня 2015Країна
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На Львівщині у вихідні двоє жителів Сколівського районну постраждали від укусів змій.
Постраждалих доставлено до реанімаційного відділення / Фото: УНИАН
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, в реанімаційне відділення Сколівської районної лікарні з діагнозом „укус змії в ногу” госпіталізовано 26-річного мешканця с. Верхня Рожанка та 27-річного жителя с. Орів, якого на власному подвір’ї в гомілку вкусила змія.
Стан обох потерпілих середньої важкості.
Цього року у Львівській області від укусів змій вже потерпіли 20 осіб.
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