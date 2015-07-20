Львівщина: двоє чоловіків постраждали від укусів змій

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, в реанімаційне відділення Сколівської районної лікарні з діагнозом „укус змії в ногу” госпіталізовано 26-річного мешканця с. Верхня Рожанка та 27-річного жителя с. Орів, якого на власному подвір’ї в гомілку вкусила змія.

Стан обох потерпілих середньої важкості.

Цього року у Львівській області від укусів змій вже потерпіли 20 осіб.