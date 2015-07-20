У Куйбишевському районі Донецька закрито пункт видачі допомоги від Штабу Ахметова

Адреса пункту: пр. Панфілова, 86 (ДК Куйбишева).

Пункт відновить роботу, коли зникне загроза для мирних жителів і волонтерів. Оперативну інформацію про відновлення роботи пункту можна дізнатися з новин на сайті Штабу http://www.fdu.org.ua/и через сервіс «Онлайн-допомога».