У Куйбишевському районі Донецька закрито пункт видачі допомоги від Штабу Ахметова

13:19, 20 липня 2015
Країна
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Сьогодні, 20 липня 2015 року, у зв'язку із загостренням ситуації і відновленням інтенсивних обстрілу закрито пункт видачі допомоги від Штабу Ріната Ахметова в Куйбишевському районі міста Донецька.

продукты гуманитарный штаб Ахметова / Фото: Пресс-служба Гуманитарного штаба Рината Ахметова

Адреса пункту: пр. Панфілова, 86 (ДК Куйбишева).

Пункт відновить роботу, коли зникне загроза для мирних жителів і волонтерів. Оперативну інформацію про відновлення роботи пункту можна дізнатися з новин на сайті Штабу http://www.fdu.org.ua/и через сервіс «Онлайн-допомога».

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