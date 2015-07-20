Уряд Канади передав ЗСУ мобільний військовий госпіталь

Сьогодні у 169-му навчальному центрі Сухопутних військ “Десна” посол Канади в Україні Роман Ващук передав Збройним силам України мобільний військовий госпіталь.

Як повідомили УНІАН в Управлінні комунікацій та преси Міністерства оборони України, у заході взяли участь заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Ігор Долгов, директор Військово-медичного департаменту Міноборони Андрій Верба та інші посадовці.

«Цей мобільний госпіталь є черговою частиною допомоги канадського уряду, вкрай необхідний сьогодні Збройним силам України. Він повністю відповідає вимогам, які висуваються до військово-медичного забезпечення в ході комплексних заходів з реформування у Збройних силах України», – сказав Долгов.

Він наголосив, що внесок уряду Канади допоможе врятувати життя багатьох українських бійців, які несуть героїчну службу на передовій лінії оборони.

Долгов також поінформував, що у вересні ЗСУ чекають на канадських військових інструкторів, досвід яких стане в нагоді українським військовослужбовцям.

Як сказав посол Ващук, переданий ЗСУ мобільний госпіталь виготовлений за сучасними канадськими технологіями. Водночас, його обладнання повінстю сумісне з українським.

«Весь комплекс можна розгорнути за шість годин, а згорнути за чотири. Це дійсно високомобільний госпіталь, який може працювати в будь-яких природних і географічних умовах. Я передаю це обладнання, знаючи, що воно врятує сотні, а може й тисячі життів українців», – наголосив він.

Ващук підкреслив, що канадська сторона високо оцінює роботу Міністерства оборони України щодо співпраці та взаємодії з канадським урядом.

За словами полковника медичної служби Андрія Верби «комплекс мобільного госпіталю багатофункціональний і сегментований – він може використовуватись і як операційне відділення поряд з полем бою, і як інше функціональне приміщення для надання попередньої медичної допомоги перед евакуацією в тил хворих та поранених. Також він повністю автономний. Роботу обладнання за будь-яких умов забезпечують дизельні електрогенератори, адаптовані до нашого палива, системи живлення та кондиціонування європейського стандарту, а також система водоочищення за канадською технологією “Рейнфреш”, яка дозволяє подавати 40 літрів питної води на хвилину».

Як сказав Верба, сьогодні після передачі мобільний комплекс буде згорнутий і завтра відправлений до розташування 59-го військового мобільного госпіталю у Луганській області.

«Він замінить собою наш пересувний госпіталь, який перебуває там вже довгий час і обладнання якого зношене», – повідомив Верба.