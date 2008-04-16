Єврокомісія заборонила словацьку свинину через спалах чуми
09:58, 16 квітня 2008Країна
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ЄК продовжує стежити за ситуацією
Єврокомісія заборонила імпорт та експорт свинини зі Словаччини через спалах свинячої чуми.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено вчора.
Крім заборони на експорт та імпорт свиней зі Словаччини до країн-членів ЄС та третіх країн, Єврокомісія також заборонила експорт та імпорт свинячої сперми та ембріонів.
Спалах свинячої чуми було зареєстровано на одній з ферм в Словаччині в районі Левіце.
Єврокомісія продовжує моніторити розвиток ситуації, і повернеться до розгляду питання щодо обмежувальних заходів на засіданні Постійного комітету з питань здоров’я тварин та продовольчого ланцюга в понеділок, 21 квітня.
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