Єврокомісія заборонила словацьку свинину через спалах чуми

Єврокомісія заборонила імпорт та експорт свинини зі Словаччини через спалах свинячої чуми.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено вчора.

Крім заборони на експорт та імпорт свиней зі Словаччини до країн-членів ЄС та третіх країн, Єврокомісія також заборонила експорт та імпорт свинячої сперми та ембріонів.

Спалах свинячої чуми було зареєстровано на одній з ферм в Словаччині в районі Левіце.

Єврокомісія продовжує моніторити розвиток ситуації, і повернеться до розгляду питання щодо обмежувальних заходів на засіданні Постійного комітету з питань здоров’я тварин та продовольчого ланцюга в понеділок, 21 квітня.