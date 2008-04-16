У Києві проведуть експрес-тестування студентів на ВІЛ

10:13, 16 квітня 2008
Країна
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Медпрацівники пройшли тренінг

Для забезпечення доступності студентській молоді консультативно-діагностичних послуг з питань профілактики ВІЛ-інфекції, поширення методики добровільного консультування та тестування на ВІЛ, з метою поширення інформаційних матеріалів та презервативів, а також залучення медичних працівників до проведення добровільного консультування та тестування, привернення уваги населення до проблем епідемії ВІЛ/СНІДу столична влада розробила ряд важливих заходів.

Про це заявила заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

За словами І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, з цією метою проведено тренінг для медпрацівників з питань добровільного консультування та тестування на ВІЛ, відряджено фахівців для участі у проведенні експрес-тестування на ВІЛ студентів ВНЗ міста з 15 квітня до 23 травня поточного року.

При заборі крові медичних працівників забезпечать аптечками, необхідним набором медичного інструментарію для одноразового використання, засобами індивідуального захисту тощо.

 

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