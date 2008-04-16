Бідність може призвести до психічних захворювань - ВООЗ

Бідність може сприяти розвитку психічних захворювань, повідомляють італійські ЗМІ з посиланням на доповідь директора Департаменту психічного здоров`я Всесвітньої організації охорони здоров`я Бенедетто Сарачено.

"Бідність може бути чинником, що сприяє розвитку психічних хвороб, що призводять до збільшення кількості депресій, самогубств, алкогольної залежності, затримки розумового розвитку. Разом з іншими патологіями, бідність сприяє погіршенню стану хворого, як у випадку із шизофренією", - сказав Сарачено.

У світі понад 150 млн. людей страждають на депресію, 50 млн. - епілепсію, 25 млн. - шизофренію, 24 млн. - хворобу Альцгеймера й понад 115 млн. - порушення психіки через вживання алкоголю й наркотиків, йдеться у доповіді Сарачено.

Доповідь представлено в Італії на міжнародній зустрічі "Зміцнення систем психічного здоров`я людей у країнах з низьким і середнім рівнем доходу", яка триватиме до 18 квітня. На міжнародну зустріч у Риміні зібралися представники 15 країн з низьким і середнім рівнем життя. Експерти медицини, психології, соціології обговорюють, як допомогти понад 400 млн. людей з різними психічними відхиленнями, які через бідність позбавлені належного медичного лікування, вирішити проблеми психічного здоров`я.

ICTV