Сьогодні в Україні очікуються грози і сильні зливи

09:55, 21 липня 2015
Країна
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Під час гроз в окремих районах очікуються шквали 15-20 м/с, на півночі Лівобережжя місцями сильні дощі.

Ожидаются грозы и сильные ливни / Фото: УНИАН

Сьогодні в Україні очікуються грози і сильні зливи.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 21 липня вночі в Україні, крім західної частини, а також вдень у східних областях та Приазов'ї грози.

Під час гроз в окремих районах очікуються шквали 15-20 м/с, на півночі Лівобережжя місцями сильні дощі.

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