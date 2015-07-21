Сьогодні в Україні очікуються грози і сильні зливи.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 21 липня вночі в Україні, крім західної частини, а також вдень у східних областях та Приазов'ї грози.

Під час гроз в окремих районах очікуються шквали 15-20 м/с, на півночі Лівобережжя місцями сильні дощі.