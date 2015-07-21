Сьогодні в Україні очікуються грози і сильні зливи
09:55, 21 липня 2015Країна
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Під час гроз в окремих районах очікуються шквали 15-20 м/с, на півночі Лівобережжя місцями сильні дощі.
Очікуються грози та сильні зливи / Фото: УНІАН
Сьогодні в Україні очікуються грози і сильні зливи.
Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 21 липня вночі в Україні, крім західної частини, а також вдень у східних областях та Приазов'ї грози.
Під час гроз в окремих районах очікуються шквали 15-20 м/с, на півночі Лівобережжя місцями сильні дощі.
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