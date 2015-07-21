Мед - ліки від більшості недуг

Мед - повноцінний суперпродукт. Він запобігає розвитку раку і хвороб серця, передає meddaily.ru з посиланням на Zee News. Секрет у великій концентрації флавоноїдів, антиоксидантів. А ще мед знижує ризик виразки і інших хвороб шлунково-кишкового тракту, зокрема, бактеріального гастроентериту.

Протигрибковий та антибактеріальний ефект теж є в арсеналі меду за рахунок наявності ензиму, пов'язаного з виробленням перекису водню. Плюс, мед сприяє відновленню і регенерації тканин при ранах і опіках. А ще мед покращує показники спортсменів. Ще древні олімпійці використовували мед і висушені фіги в якості енергетичної суміші. В цьому є правда: мед зменшує час регенерації після навантажень і відновлює рівень глікогену.

Нічний кашель і подразнення горла, як показав експеримент з участю 110 дітей, зменшують свою інтенсивність після всього однієї дози гречаного меду. Хоча мед солодкий і містить прості цукри, він позитивно впливає на рівень цукру в крові. Деякі типи меду навіть мають низький глікемічний індекс.

Між тим, іноді в меді можна знайти корисні бактерії (до 6 типів лактобактерій і 4 типи біфідобактерій). Виходить, що мед - ідеальний пробіотик. А при місцевому застосуванні мед покращує стан шкіри.