Посмішки, що йдуть від серця, творять чудеса: піднімають настрій, покращують загальне самопочуття, роблять нас щасливими. Вчені привели 5 доказів, щоб ти посміхнулася прямо зараз, пише Единственная.

Вчені довели, що посміхаючись, ми приносимо користь своєму здоров'ю, стаємо успішнішими і молодшаємо. Ну, а ти скоро помітиш: більше твоїх посмішок - більше посмішок Долі у відповідь!

1. Посмішка робить нас щасливими

Звичайна посмішка посилає в мозок сигнал, що ми щасливі. А коли ми щасливі, організм починає виробляти різного роду ендорфіни, які піднімають настрій. Цей принцип був відкритий в 1980-х роках і підтверджено цілим рядом досліджень.

2. Посмішка робить щасливими оточуючих людей

Посмішка заразлива. Дослідження показують, що досить побачити усміхненого друга або подругу, і людина мимоволі починає робити те ж саме.

3. Посмішка допомагає зняти стрес

Посмішка допомагає позбутися втоми, здатна зменшувати відчуття тривоги. Коли сигнали, що ми щасливі (нехай це і часом оманливі імпульси) досягають мозку, організм, як правило, зменшує частоту дихання і серцевих скорочень. Знижується артеріальний тиск, поліпшується травлення і нормалізується рівень цукру в крові.

4. Посмішка більш приваблива, ніж макіяж

69 % відсотків людей вважають, що усміхнена жінка без макіяжу більш приваблива, ніж жінка без посмішки, яка використовує косметику. М'язи, які ми використовуємо, щоб посміхатися, підтягують обличчя, що робить людину молодшою.

5. Посмішка робить людину успішнішою

Усміхнені люди виглядають більш впевнено. Згідно з дослідженнями, опитані схильні вважати, що такі люди більш привабливі, впевнені в собі, порядні і рішучі. Успіх приходить саме до таких, а не до більш розумним, але при цьому похмурих.