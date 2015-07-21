ТОП-5 корисних продуктів для вечері

У вас видався складний робочий день і так хочеться розслабитися вдома з келихом червоного вина і ароматною стравою з сьомги. Така вечеря точно корисна для настрою, а для здоров'я?

Скажемо відразу, вечерею з ворогом не варто ділитися, з'їжте її самі, але пам'ятайте про кількість порцій.

Риба

Корисний продукт на вечерю – риба! Вона відмінно насичує, позбавляючи на довгий час від голоду! Дуже важливо правильно приготувати рибу. Запікайте в фользі, робіть на пару або на мангалі. На вечерю не рекомендується вживати смажену рибу, бо вона містить велику кількість калорій. Готуйте сьомгу, лосось, скумбрію, тріску та іншу рибу, обов'язково збризкуйте готову страву лимоном і вживайте вприкуску з овочевим салатом.

Індичка

Індичка – це дієтичне м'ясо, тому вважається корисним продуктом для вечері. Візьміть філе, посоліть, поперчіть, додайте трохи оливкової олії, лимонного соку, прованських трав, загорніть у фольгу і відправте в духовку. Через 30 хвилин вас чекає смачний і корисний обід. Не забудьте приготувати салат з руколи, помідорів, фети, оливкової олії і бальзамічного оцту.

Тушковані овочі

Літо – сезон свіжих і корисних продуктів! На вечерю тушкуйте овочі. Можна експериментувати! Візьміть баклажан, болгарський перець, помідор, половинку перцю чилі, цибулю, морква, кабачок, наріжте овочі і відправте на сковороду, додавши рослинної олії. Тушкуйте 15-20 хвилин, і ви отримаєте дуже смачну страву!

Морепродукти

Кальмари, креветки, раки, устриці – корисні продукти на вечерю! Вони насичують організм йодом, вітамінами групи В, вітаміном С і т. д. Морепродукти можна вживати з соусами або з гарніром з круп.

Кисломолочні продукти

Якщо у вас був пізній обід, і ви не встигли зголодніти для повноцінної вечері, можете випити йогурт, кефір або з'їсти сир з фруктами. Кисломолочні продукти корисні для нашого здоров'я, тому їх можна вживати на обід.

Харчуйтеся смачно і корисно!