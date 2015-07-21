Яценюк пообіцяв виділити кошти Дніпропетровській області на лікування поранених бійців АТО

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк пообіцяв виділити кошти медичним закладам Дніпропетровській області на лікування бійців поранених під час проведення антитерористичної операції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр заявив сьогодні у Дніпропетровську, відповідаючи на запитання журналістів.

“У п'ятницю парламент проголосував законопроект, запропонований урядом про додаткове виділення 5,5 млрд грн на національну безпеку та оборону. Я очкую, що президент підпише цей законопроект. Я вас почув і ми обов'язково вирішимо питання про виділення коштів Дніпропетровській області”, - зазначив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко звернувся до Міністерства охорони здоров’я та Міністерства оборони з проханням компенсувати області витрати на лікування поранених учасників АТО.

У своєму листі він наголосив, що за час проведення АТО Дніпропетровщина прийняла найбільшу в Україні кількість поранених – 5,5 тисяч. Лікування і харчування військовослужбовців у цивільних медичних закладах коштувало обласному бюджету майже 22 млн грн. За законом, держава виділяє кошти на лікування поранених лише військовим госпіталям, а цивільні медичні заклади фінансуються з обласних бюджетів. "Бюджет регіону не безмежний, тому вкрай необхідно знаходити інші фінансові ресурси для лікування бійців», - зазначив Резніченко.