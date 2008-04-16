Туберкульоз вже прирівнюють до СНІДу

Як часто вам доводиться зустрічати людей, які голосно кашляють? На вулиці або в транспорті багато хто з них навіть не прикриває рот рукою. У медиків є таке поняття – «низька культура кашляння» – і у нас вона саме така. Адже у багатьох випадках кашель, на жаль, буває ознакою туберкульозу...

Відомо, що в Україні зростає епідемія цього важкого інфекційного захворювання. Про те, як від нього уберегтися, розповідає завідувач кафедри фтизіатрії Інституту вдосконалення лікарів, доктор медичних наук Віктор М’ясников.

– Наївно вважати, що нам вдасться «заблокувати» цю епідемію найближчим часом, – зазначає Віктор Григорович. – Сьогодні, як і в позаминулому столітті, основні носії вірусу – люди низького соціально статусу. І уявіть собі, як можна примусити лікуватися, наприклад, бомжа або наркомана! Адже у таких людей ця інфекція має крайні форми: недуга протікає з повною деструкцією легеневої тканини, утворенням каверн в легені, легеневими кровотечами. За відсутності необхідного лікування туберкульоз закінчується смертю хворого. Правда, все частіше вірус підхоплюють і люди цілком благополучні: вчителі, медсестри, лікарі, підприємці, музиканти. Серед них багато молоді, студенти, молоді мами, особливо після пологів.

При всій сучасній діагностиці, у більшості хворих туберкульоз виявляється абсолютно випадково. Наші люди на флюорографію не поспішають, невиправдано уникають рентгену, не кажучи вже про аналізи крові та інші обстеження. Ось ми і маємо справжнісіньку епідемію, – пояснює Віктор Григорович.

За словами ученого, особливо небезпечний мультирезистентний туберкульоз. Він стійкий до традиційних препаратів типу римфампіцину й ізоніазіду. Тому лікарям доводиться “ламати” голову над індивідуальною схемою лікування для кожного хворого.

Розвивається мультирезистентний туберкульоз часто через невчасну діагностику або ж неправильно підібрану антитуберкульозну хіміотерапію. Цей діагноз частіше ставлять тим пацієнтам, які не витримують встановлених термінів лікування, ігнорують призначення, не дотримуються режиму і просто уникають фтизіатрів.

– Сьогодні ми можемо лікувати хворих на туберкульоз у стаціонарі 3–4 місяці, від сили – півроку, – нарікає Віктор Григорович. – Причому все це робиться за державний кошт. Далі люди повинні самостійно приймати препарати не менші двох років, до повного зникнення туберкульозної палички.

На жаль, теперішнім законодавством не передбачена відповідальність за ухилення від лікування туберкульозу. Люди давно самі вирішують свою долю, що їм і як робити: лікуватися або померти, – пояснює Віктор Григорович.

За словами завідувача терапевтичним відділенням НДІ фтизіатрії ім. Н.Ф.Яновського Олени Шапошникової, на сьогодні туберкульоз найчастіше асоційований з вірусними захворюваннями, СНІДом, статевими інфекціями. Це ставить його в один ряд з найбільш небезпечними хворобами нинішнього століття.

Для того, щоб не захворіти, на думку Олени Миколаївни, в житті будь-якої людини повинні бути якомога менше станів з приставками «недо-» і «пере-». Перевтома, переохолодження, перегрів, недоїдання, недосипання... Найзвичайніший стрес – це завжди чинник ризику, здатний запустити каскад хвороби. На думку фахівців, якщо туберкульоз виявлено вчасно, а пацієнт дотримується необхідного протоколу лікування – шанси на повне лікування сучасна медицина дає хороші.

Слабкість і кашель, що не проходить, – йдіть до лікаря

Тривалий час на тлі пониженого імунітету туберкульоз ніяк себе не проявляє, маскуючись під інші захворювання. При цьому більшість пацієнтів не надають значення таким симптомам, як слабкість, підвищена стомлюваність, неспокійний сон, поганий апетит, різке схуднення, депресія. Постійний кашель впродовж трьох тижнів, з виділенням мокроти – серйозний привід для того, щоб терміново зробити рентген і бактерійний аналіз мокроти.

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