20-річна харків`янка померла в салоні краси

Після сеансу загару дівчина знепритомніла і померла ще до приїзду швидкої допомоги.

Трагедія сталася в одному з торгових комплексів у фитнес-клубі «Малібу». Як встановили правоохоронці після кількох хвилин загару дівчина, звернулася до адміністратора салону – 20-річній Катерині Ляшко стало зле і вона знепритомніла.

Адміністрація і дирекція закладу відразу ж викликали швидку і намагалися самостійно надати першу допомогу. Проте це не допомогло. Дівчина померла ще до приїзду медиків. Пізніше, кажуть у райвідділі, було встановлено, що дівчина померла від кардіопатії і гострого розладу кровообігу. У бюро судмедекспертиз, кажуть, що це захворювання спадкове.

За словами начальника кримінального розшуку Салтовського відділу Андрія Северина, врятувати дівчину було неможливо, не дивлячись на те, що швидка приїхала у фітнес-клуб через 10 хвилин.

Загоряти в солярії можна і зараз. За словами директора закладу, апарат солярію новий і не загрожує здоров`ю. Дівчину, як і всіх інших клієнтів, за його словами, попереджали про обмеження, при яких загоряти категорично забороняється.

Клієнти закладу кажуть що, фітнес-клуб не закривали і того дня, коли трапилася трагедія. Позагорати можна було буквально через кілька хвилин.

Правоохоронці не порушили кримінальну справу за фактом смерті дівчини через відсутність складу злочину».

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