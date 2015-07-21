У регіонах України лишилось вакцин максимум на один - два місяці - МОЗ

У регіонах України по більшості найменувань вакцин є залишки максимум на один - два місяці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра охорони здоров'я України Ігор Перегінець на брифінгу в Кабінеті міністрів.

За його словами, особливо критична ситуація склалася з вакциною БЦЖ.

“Минулого року було закуплено лише 100 тис. доз цього імунобіологічного препарату, а потреба України - 1 млн 200 тис. доз. Цю ситуацію ми виправляємо переговорами з міжнародними донорами і запуском у найближчі два тижні національних державних закупівель. Також критична потреба в антитоксинах проти ботулізму, проти укусів змій та протиправцевої сироватки. Цього тижня ці імунобіологічні препарати будуть завезені в Україну фірмою-виробником. МОЗ дозволило одноразове завезення зазначених препаратів, тому що вони критично потрібні Україні. Також є домовленість з канадським урядом, що Канада покриє 20% потреби нашої країни у цих препаратах”, - зазначив Перегінець.

Водночас він наголосив, що показники загальної захворюваності на інфекційні хвороби в Україні (без урахування даних Криму) нижчі порівняно з аналогічним періодом минулого року на 5,5%.

“Є спад показників захворюваності на кір, краснуху, на гострі гепатити. Епідемічна ситуація керована, однак це не знімає відповідальності МОЗ щодо максимального забезпечення вакцинами”, - наголосив Перегінець.